От ракетного удара по Днепру пострадали спасатели, одна из них – в тяжелом состоянии

Спасатели выехали на место обстрелов, чтобы зафиксировать последствия прилета

В Днепре обстреляли спасателей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время ракетных обстрелов города Днепра получили ранения пятеро спасателей, среди которых тяжело ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Больше всего пострадала начальница Отдела связи со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудко.

"Женя выехала на место обстрелов, чтобы совершать свою ежедневную работу – фиксацию последствий прилета в город смертоносного "русского мира" и преодоления разрушительных последствий "любви старшего брата" спасателями ГСЧС. Там ее и догнал смертоносный осколок", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели просят небезразличных помочь пострадавшей.

"Для тех, кто может помочь финансово добавляем номер карты: 5168757396356463 Гетало Виктория. (мама Игоря Гетало, мужа Жени)", – говорится в сообщении.

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Пострадавшая Евгения Дудко. Фото: Борис Филатов

Ранее сообщалось, что днем 10 апреля российские войска снова ударили ракетами по Днепру – попали в аэропорт и инфраструктурный объект. Как сообщил глава ОГА Валентин Резниченко, в результате атаки раненые спасатели.

Ситуация в Днепропетровской области