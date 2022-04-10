От ракетного удара по Днепру пострадали спасатели, одна из них – в тяжелом состоянии

Во время ракетных обстрелов города Днепра получили ранения пятеро спасателей, среди которых тяжело ранены.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Больше всего пострадала начальница Отдела связи со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудко.
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"Женя выехала на место обстрелов, чтобы совершать свою ежедневную работу – фиксацию последствий прилета в город смертоносного "русского мира" и преодоления разрушительных последствий "любви старшего брата" спасателями ГСЧС. Там ее и догнал смертоносный осколок", – сообщили в ГСЧС.
Спасатели просят небезразличных помочь пострадавшей.
"Для тех, кто может помочь финансово добавляем номер карты: 5168757396356463 Гетало Виктория. (мама Игоря Гетало, мужа Жени)", – говорится в сообщении.
Пострадавшая Евгения Дудко. Фото: Борис Филатов
Ранее сообщалось, что днем 10 апреля российские войска снова ударили ракетами по Днепру – попали в аэропорт и инфраструктурный объект. Как сообщил глава ОГА Валентин Резниченко, в результате атаки раненые спасатели.
Ситуация в Днепропетровской области
- 31 марта две ракеты оккупантов упали на территорию одной из воинских частей на Днепропетровщине. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 травмированы. Полностью уничтожен состав с горюче-смазочными материалами.
- В тот день во время обстрелов Днепропетровской области русские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. РФ провела реактивный артиллерийский обстрел двух населенных пунктов в Криворожском районе, используя систему залпового огня "Торнадо-С".
- 5 апреля украинский ПВО сбила две ракеты российских военных в Днепропетровской области. Из-за обломков от ракет пострадавших нет.
- 8 апреля оккупанты били по гражданским и гражданским объектам с воздуха. Было три обстрела территории Днепропетровской области в течение дня. Четыре человека погибли, а еще семь получили ранения.
- 10 апреля по Днепропетровской области ночью оккупанты нанесли три ракетных удара.