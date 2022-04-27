Окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровську область, є поранений (відео)

Резніченко про ситуацію у регіоні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Голова Дніпровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що російські військові обстріляли область. В результаті атаки є постраждалий.

Про це Резніченко повідомив у Telegram.

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"Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа", – розповів Резніченко.

Рятувальники кілька годин приборкували вогонь.

"Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні. Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка", – додав Резніченко.

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Дніпро – це одна з цілей окупантів

Керівник Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що місто є метою Російської Федерації, і навіть пуповиною між фронтами. За його словами, до обласного центру стягуються усі фронти. Зокрема, напрямки з Донецької області, Харківської, Запорізької та Херсонської. Про це Корбан розповів в інтерв'ю для УП.

"Все навколо Дніпропетровської області. Ось вона на собі тримає весь Південь. Звичайно, Дніпро – це одна з цілей, безумовно. Це великий промисловий центр", – зазначив він.

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Корбан зазначив, що у місті знаходяться стратегічні підприємства. У тому числі ті, якими Росія хотіла заволодіти ще 2014 року.

"Тут Південмаш, тут КБ "Південне", тут серце країни у якомусь сенсі", – додав він.

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