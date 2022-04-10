Від ракетного удару по Дніпру постраждали рятувальники, одна з них – в тяжкому стані

Рятувальники виїхали на місце обстрілів, щоб зафіксувати наслідки прильоту

В Дніпрі обстріляли рятувальників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час ракетних обстрілів міста Дніпра отримали поранення п'ятеро рятувальників, серед яких є тяжко поранена.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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Найбільше постраждала начальниця Відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудко.

"Женя виїхала на місце обстрілів, аби здійснювати свою щоденну роботу – фіксацію наслідків прильоту в місто смертоносного "русского мира" та подолання руйнівних наслідків "любові старшого брата" рятувальниками ДСНС. Там її і наздогнав смертоносний осколок", – повідомили у ДСНС.

Рятувальники просять небайдужих допомогти постраждалій.

"Для тих, хто може допомогти фінансово додаємо номер картки: 5168757396356463 Гетало Вікторія. (мама Ігоря Гетало, чоловіка Жені)", – йдеться в повідомленні.

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Постраждала Євгенія Дудко. Фото: Борис Філатов

Раніше повідомлялося, що вдень 10 квітня російські війська знову вдарили ракетами по Дніпру – влучили в аеропорт та інфраструктурний об'єкт. Як повідомив глава ОДА Валентин Резніченко, у результаті атаки поранені рятувальники.

Ситуація у Дніпропетровській області