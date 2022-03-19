Оккупанты используют мобилизованных в ОРДЛО как пушечное мясо

Генштаб рассказал о тактике использования "мобилизованных" из ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты активно "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО и используют их в своих целях, а с учетом того, что большинство этих людей имеет низкий уровень подготовки и слабый моральный дух, мало кто из них имеет шансы выжить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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По словам "мобилизованных" жителей ОРДЛО, их отправляли на военных автомобилях к линии соприкосновения, игнорируя высокие потери, чтобы выявить позиции украинских военных.

"Одно из таких подразделений, в составе которого было 250-300 человек, за 16-17 марта потеряло около 200 таких "мобилизованных" на Николаевском направлении. Остатки подразделения вернулись в Херсонскую область, они деморализованы и отказываются от участия в боевых действиях", – говорится в сообщении ВСУ.

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