Оккупанты атаковали Сумскую область

Оккупанты продолжают наносить удар по мирным населенным пунктам Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты в понедельник, 9 мая, обстреляли Сумскую область. Враг совершил атаку вечером.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

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"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской громад", — говорится в сообщении.

Живицкий отметил, что потерь в результате атаки РФ нет. Информация по разрушениям уточняется.

Оккупанты обстреляли Одессу

Российские оккупанты ударили по Одессе с применением авиации. Один человек погиб.

Оккупанты выпустили по Одессе 7 ракет.

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"Резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведения подводит", — говорится в сообщении.

Враг попал в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

"Враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. К сожалению, 1 человек погиб, 5 ранены доставлены в больницу, им оказана помощь. Продолжается тушение пожаров", — сообщили в командовании.

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