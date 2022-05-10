Окупанти атакували Сумську область

Окупанти продовжують завдавати удару по мирним населеним пунктам України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти у понеділок, 9 травня, обстріляли Сумську область. Ворог здійснив атаку увечері.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

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"Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад", — йдеться у повідомленні.

Живицький зазначив, що втрат внаслідок атаки РФ немає. Інформація по руйнуваннях уточнюється.

Окупанти обстріляли Одесу

Російські окупанти вдарили по Одесі із застосуванням авіації. Один людина загинула.

Окупанти випустили по Одесі 7 ракет.

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"Резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить", — йдеться у повідомленні.

Ворог влучив у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.

"Ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру. На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу. Триває гасіння пожеж", — повідомили в командуванні.

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