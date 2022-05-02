Оккупантам угрожают расстрелом за отказ от наступления – перехват

СБУ перехватила разговор оккупантов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российские захватчики массово отказываются идти в новое наступление в Харьковской области. На них не действуют даже угрозы расстрела за неисполнение приказа.

Об этом свидетельствует новый перехват российских захватчиков, который СБУ сделала под Изюмом Харьковской области.

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"Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", – жалуется оккупант своему знакомому в РФ.

Солдат РФ рассказал, почему их военные отказываются идти на войну.

"Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ж*пу. И нас на мясо… А там сидит чисто артилерия… а под артилерию лезть – это вообще пи*дец", – сказал оккупант.

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