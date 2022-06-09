Очнулся – уже наемник. РФ нашла новый способ добывать "пушечное мясо"

Россия стала обманом завозить наемников на войну. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия начала обманом завозить наемников на войну в Украину. "Новая партия" военнопленных из РФ, схваченных в Луганской области, жители республики Марий Эл, Татарстана и Москвы.

Об этом сообщает СБУ.

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Пленные рассказывают, что планировали работать охранниками и техниками на нефтяных вышках, защищать их от пиратов, а оказались на войне.

Все трое были завербованы через частную военную компанию "Евро Полис" (город Краснодар РФ) по трудовым контрактам.

"И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (гражданско-правовой договор – прим.)" – рассказывает оккупант.

Другой рассказал, что по приезду на Луганщину им сказали: "обратно пути нет, то есть, бежать смысла нет… Будете бежать – по вам сработают наши же".

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Фактически они стали "пушечным мясом" в боях с ВСУ вблизи населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка в Луганской области. Их покинул командир, а затем накрыла собственная артиллерия.

Теперь пленные сотрудничают со следователями СБУ. Все показания документируются, материалы будут переданы в суд.

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СБУ узнала, чем командиры "пичкают" российских оккупантов

Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных получать для них наркотики. Благодаря этому россияне еще остаются на плаву и не убегают с войны.

Судя по всему, наркотики – это единственное, что держит вражескую армию в тонусе на войне в Украине. Запрещенное вещество "освободителям" завозят не скрываясь, свидетельствует радиоперехват разговора, который опубликовала СБУ.

Раньше мы писали, что более 1000 украинских военнослужащих, недавно сдавшиеся в плен в Мариуполе, будут доставлены в Россию. Оккупанты также планируют переправить на российскую территорию ряд других украинских военнопленных.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену в России находится более 2,5 тысяч. украинских защитников "Азовстали".