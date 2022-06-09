Отямився – вже найманець. РФ знайшла новий спосіб отримувати "гарматне м'ясо"

Росія почала обманом завозити найманців на війну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну. "Нова партія" військовополонених з РФ, яких схопили в Луганській області, жителі республіки Марій Ел, Татарстану та Москви.

Про це повідомляє СБУ.

Реклама

Полонені розповідають, що планували працювати охоронцями і техніками на нафтових вишках, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні.

Усі троє були завербовані через приватну військову компанію "Євро Поліс" (місто Краснодар РФ) за трудовими контрактами.

"И перед тим, як ми поъдемо на вахту, а вахта триває 4 месяці, ми уклали договір ЦПХ (цивільно-правовий договір – прим.)" – розповідає окупант.

Інший розказав, що після приїзду на Луганщину їм сказали: "Назад шляху нема, тобто втікати нема сенсу… Будете втікати – по вас спрацюють наші".

Реклама

Фактично вони стали "гарматним м’ясом" у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім накрила власна артилерія.

Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Всі покази документуються, матеріали будуть передані до суду.

Реклама

СБУ дізналася, чим командири "пічкають" російських окупантів

Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі з них обіймають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики. Завдяки цьому росіяни ще лишаються на плаву і не втікають з війни.

Судячи з усього, наркотики – це єдине, що тримає ворожу армію "в тонусі" на війні в Україні. Заборонену речовину асвабадітєлям завозять не ховаючись, свідчить радіоперехоплення розмови, яке опублікувало СБУ.

Раніше ми писали, що понад 1000 українських військовослужбовців, які нещодавно здалися в полон у Маріуполі, будуть доправлені в Росію. Окупанти також планують переправити на російську територію низку інших українських військовополонених.

За словами президента України Володимира Зеленського, у полоні в Росії перебуває понад 2,5 тисячі. українських захисників "Азовсталі".