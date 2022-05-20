СБУ узнала, чем командиры пичкают российских оккупантов

Это единственное, что заставляет россиян не бояться и держаться "в тонусе"

В Украине воюют россияне-наркоманы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных получать для них наркотики. Благодаря этому россияне еще остаются на плаву и не сбегают с войны.

Об этом свидетельствует очередной радиоперехват СБУ.

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Судя по всему, наркотики – это единственное, что держит вражескую армию "в тонусе" на войне в Украине. Запретное вещество асвабадителям завозят не скрываясь.

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", – говорит оккупант своей жене.

Он добавляет, что у них есть денежный "общак", из которого еще нужно взять средства на закупку коньяка.

В СБУ отмечают, что "суточный рацион" российских захватчиков выглядит достаточно необычно.

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