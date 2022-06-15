Обстрел "Ураганами" и опасность с моря: главное об атаках РФ за ночь

Россия продолжает обстреливать украинские территории / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты устроили мощный обстрел города Апостолово в Криворожском районе Днепропетровской области. Жителям предложили эвакуироваться в Кривой Рог. Об этом написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook.

"Твари обстреляли из "Ураганов" жилой сектор города Апостолово. Разрушено и повреждено более 10-ти частных домов и частично больница. Четверо погибших мирных гражданских, все мужчины. Еще один мужчина ранен, доставлен в больницу. Уважаемые жители Апостолово. Не выходим на улицу, ничего не трогаем, уже работают взрывотехники", — написал он.

Вилкул порекомендовал обратиться к мэру Апостолово насчет эвакуации.

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"Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения. По вопросу организации эвакуации работайте пожалуйста с мэром г.Апостолово Андреем Осой, он очень эффективен и все знает", — заявил он.

Россияне отходят на Херсонщине

Украинские контратаки 14 июня вынудили российские войска на Южном направлении занять оборонительные позиции. ВСУ продвинулись и оказались в пределах 18 км от оккупированного Херсона. В то же время точные позиции украинских военных пока не подтверждены. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Украинские военные нанесли ракетные удары по складам с горючим и районам сосредоточения техники российских оккупантов на юге. Также подавлены командно-наблюдательные пункты противника и уничтожены два состава с боеприпасами.

Опасность с моря

Угроза ударов РФ из Черного моря по Украине до сих пор существует. Сейчас там находятся корабли и подлодка, сообщает оперативное командование "Юг".

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"Два ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря", — говорится в сообщении.

Также в акватории находится один большой десантный корабль, свидетельствующий о сохранении намерений на десантную операцию врага.