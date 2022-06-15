Обстріл "Ураганами" та небезпека з моря: головне про атаки РФ за ніч

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Російські окупанти влаштували потужний обстріл міста Апостолове у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Жителям запропонували евакуюватись до Кривого Рогу. Про це написав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook.

"Тварини обстріляли з "Ураганів" житловий сектор міста Апостолове. Зруйновано та пошкоджено понад 10 приватних будинків та частково лікарня. Четверо загиблих мирних цивільних, усі чоловіки. Ще одного чоловіка поранено, доставлено до лікарні. Шановні жителі Апостолового. Не виходимо на вулицю, нічого не чіпаємо, вже працюють вибухотехніки", — написав він.

Вілкул порадив звернутися до мера Апостолового щодо евакуації.

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"Ще раз пропоную евакуацію до Кривого Рогу, ви дуже близько до лінії зіткнення. З питання організації евакуації працюйте, будь ласка, з мером м. Апостолово Андрієм Осою, він дуже ефективний і все знає", — заявив він.

Росіяни відходять на Херсонщині

Українські контратаки 14 червня змусили російські війська на Південному напрямку зайняти оборонні позиції. ЗСУ просунулися та опинилися за 18 км від окупованого Херсона. Водночас точні позиції українських військових поки що не підтверджені. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Українські військові завдали ракетних ударів по складах із пальним та районах зосередження техніки російських окупантів на півдні. Також подавлено командно-наглядові пункти противника та знищено два склади з боєприпасами.

Небезпека з моря

Загроза ударів РФ із Чорного моря по Україні досі існує. Зараз там перебувають кораблі та підводний човен, повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Два ракетні кораблі і підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря", – йдеться в повідомленні.

Також в акваторії є один великий десантний корабель, що свідчить про збереження намірів на десантну операцію ворога.