Обстрел Донецка. Эксперт рассказал, зачем РФ устроила провокацию

В Донецке прогремели взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецке вчера, 4 июня, оккупанты решили "провернуть наскоку" старый и хорошо всем известный трюк с обстрелом мирного населения.

Об этом сообщает эксперт группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

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Разместив несколько БМ-21 "Град" в Макеевке, они разрядили пару пакетов по центру Донецка. Так, оккупанты хотят с помощью морально-психологического давления на местное население вынудить их к добровольной мобилизации. Сейчас проходит на оккупированных территориях именно принудительная мобилизация.

В результате, говорит эксперт, мы видим примитивную задумку и нулевой итог, но оккупанты по-другому не умеют, поэтому могут повторить подобное.

Ведь точно так же они уже пытались сорвать поставки турецких БПЛА, инсценируя некие удары украинских беспилотников по мирному населению.

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Взрывы в Донецке

Вечером 4 июня очевидцы сообщили о взрывах в оккупированном россиянами Донецке. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, России накануне распространяли информацию о якобы "намерениях ВСУ бомбить Донбасс новым американским вооружением". Взрывы в Донецке оказались провокацией оккупантов.

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