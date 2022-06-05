Обстріл Донецька. Експерт розповів, навіщо РФ влаштувала провокацію

У Донецьку пролунали вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Донецьку вчора, 4 червня, окупанти вирішили "провернути наскоку" старий і добре всім відомий трюк з обстрілом мирного населення.

Про це повідомляє експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Розмістивши кілька БМ-21 "Град" у Макіївці, вони розрядили пару пакетів у центрі Донецька. Так, окупанти хочуть за допомогою морально-психологічного тиску на місцеве населення змусити їх до добровільної мобілізації. Наразі проходить на окупованих територіях саме примусова мобілізація.

Внаслідок чого, каже експерт, ми бачимо примітивний задум та нульовий підсумок, але окупанти по-іншому не вміють, тому можуть повторити подібне.

Адже так само вони вже намагалися зірвати поставки турецьких БПЛА, інсценізуючи удари українських безпілотників по мирному населенню.

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Вибухи у Донецьку

Увечері 4 червня очевидці повідомили про вибухи в окупованому росіянами Донецьку. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в Росії напередодні поширювали інформацію про нібито "наміри ЗСУ бомбити Донбас новим американським озброєнням". Вибухи у Донецьку виявилися провокацією окупантів.

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