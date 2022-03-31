Облучились и испугались. Российские военные собираются покинуть ЧАЭС и Славутич

Военные РФ захватили ЧАЭС 24 февраля / Коллаж "Сегодня"

Российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами направились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. Однако сейчас на станции все еще осталось небольшое количество оккупантов.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Оккупанты сегодня утром озвучили свои намерения украинскому персоналу станции. На территории еще остается небольшое количество армии РФ.

"Подтвердилась и информация об окопах, которые оккупанты строили прямо в "Рыжем лесу" – самом загрязненном во всей Зоне отчуждения. Неудивительно, что российские военные получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Итак, среди военных начал назревать почти бунт, и они стали собираться оттуда", – говорится в сообщении.

Облученных оккупантов будут лечить в Гомеле

На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные рыли себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.

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"Прикинь, мы там (под Чернобылем. – Ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили, пид***сы еб**ые. Наше государство, я всех ненавижу на**й", – говорит военный.

Облученных радиацией российских террористов привезли вчера, 30 марта, в белорусский центр радиационной медицины в Гомеле.

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