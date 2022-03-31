Опромінилися і злякалися. Російські військові збираються залишити ЧАЕС та Славутич

Військові РФ захопили ЧАЕС 24 лютого / Колаж "Сьогодні"
Російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили у бік українського кордону з республікою Білорусь. Проте зараз на станції все ще лишилася невелика кількість окупантів.
Про це повідомляє Енергоатом.
Окупанти сьогодні вранці озвучили свої наміри українському персоналу станції. На території ще лишається невелика кількість армії РФ.
"Підтвердилася й інформація про окопи, які окупанти будували прямо в "Рудому лісі" – найзабрудненішому у всій Зоні відчуженні. Не дивно, що російські військові отримали значні дози опромінення і запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Отже, серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти", – йдеться у повідомленні.
Опромінених окупантів лікуватимуть у Гомелі
На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові рили собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування однак відправляє їх у бій.
"Прикинь, ми там (під Чорнобилем. – Ред .) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули, під***си еб**і. Наша держава, я всіх ненавиджу на**й", – каже військовий.
Опромінених радіацією російських терористівпривезли вчора, 30 березня, до білоруського центру радіаційної медицини у Гомелі.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильську АЕС 24 лютого захопили російські окупанти, вони утримували в заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України
- Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті.
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