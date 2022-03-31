Опромінилися і злякалися. Російські військові збираються залишити ЧАЕС та Славутич

Військові РФ захопили ЧАЕС 24 лютого / Колаж "Сьогодні"

Російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили у бік українського кордону з республікою Білорусь. Проте зараз на станції все ще лишилася невелика кількість окупантів.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Окупанти сьогодні вранці озвучили свої наміри українському персоналу станції. На території ще лишається невелика кількість армії РФ.

"Підтвердилася й інформація про окопи, які окупанти будували прямо в "Рудому лісі" – найзабрудненішому у всій Зоні відчуженні. Не дивно, що російські військові отримали значні дози опромінення і запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Отже, серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти", – йдеться у повідомленні.

Опромінених окупантів лікуватимуть у Гомелі

На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові рили собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування однак відправляє їх у бій.

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"Прикинь, ми там (під Чорнобилем. – Ред .) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули, під***си еб**і. Наша держава, я всіх ненавиджу на**й", – каже військовий.

Опромінених радіацією російських терористівпривезли вчора, 30 березня, до білоруського центру радіаційної медицини у Гомелі.

Що відбувається на ЧАЕС

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