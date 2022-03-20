Подоляк призвал политиков и чиновников не говорить публично на три темы

Подоляк записал новое видеообращение. Фото: коллаж "Сегодня"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал украинских политиков и чиновников не говорить и не публиковать информацию о поставках оружия в Украину и перемещениях наших войск.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"А я хочу попросить о нескольких вещах. Первое, и это касается прежде всего высокопоставленных должностных лиц, пожалуйста, любую информацию о поставках нам оружия, любого оружия, из любой страны, давайте не разглашать до момента, пока это оружие не заработает. Это очень важно. Логистические центры работают, переговоры со странами идут, но давайте об этом не говорить в широком формате, в широком эфире", – отметил Подоляк.
Также он заявил о контрнаступлении украинской армии и важности сокрытия информации о передвижении наших войск.
"Второе. Это касается, скажем так, более региональных наших представителей. Давайте не говорить о каких-либо передислокациях наших войск, которые готовятся к контрнаступлению. Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша территория. Вооруженные силы понимают, откуда и как надо атаковать, но давайте об этом не говорить ради лайков, шерингов и так далее. Ну, и третье. Все, что касается нашей традиционной "зрадоньки". Нет никакой "зрадоньки" и не будет, потому что мы воюем. 93% (украинцев. – Ред.) считают, что мы идем к победе. И мы точно к ней придем", – подытожил Подоляк.
Война в Украине 20 марта
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