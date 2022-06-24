Началась ночная бомбардировка Харькова: слышны взрывы

Такие снаряды летят на Харьков от Путина / Коллаж "Сегодня"

Жители Харькова сообщают о взрывах.

Об этом передает телеграм-канал "Украина 24".

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На местных телеграм-каналах появилось сообщение: "Взрывы в Харькове. В городе и области объявлена воздушная тревога!"

Некоторые каналы сообщают, что слышна целая серия взрывов, не называя район, который мог подвергнуться ударам армии России.

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Объявлена воздушная тревога по всей Украине.

Обстановка

Только днем стало известно, что в России "анонсировали" подрыв больницы в Харькове, где проходят лечение раненые в результате обстрелов оккупантов местные жители. Вероятно, оккупанты планируют обвинить в этом Украину.

Российские оккупанты в течение четверга, 23 июня, обстреливали Харьковскую область. В результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

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23 июня с крыши одного из домов на Северной Салтовке в Харькове спасатели сняли неразорвавшуюся фугасную авиабомбу весом в 500 кг.