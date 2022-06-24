Почалося нічне бомбардування Харкова: чути вибухи

Такі снаряди летять на Харків від Путіна / Колаж "Сьогодні"

Мешканці Харкова повідомляють про вибухи.

Про це інформує телеграм-канал "Україна 24".

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На місцевих телеграм-каналах з'явилося повідомлення: "Вибухи у Харкові. У місті та області оголошено повітряну тривогу!"

Деякі канали повідомляють, що чути цілу серію вибухів, не називаючи район, який міг зазнати ударів армії Росії.

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Оголошено повітряну тривогу по всій Україні.

Обстановка

Тільки вдень стало відомо, що в Росії "анонсували" підрив лікарні у Харкові, де проходять лікування поранені внаслідок обстрілу окупантів місцеві жителі. Ймовірно, окупанти планують звинуватити у цьому Україну.

Російські окупанти протягом четверга, 23 червня, обстрілювали Харківську область. В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомили у Харківській ОВА.

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23 червня з даху одного з будинків на Північній Салтівці у Харкові рятувальники зняли фугасну авіабомбу, що не розірвалася, вагою в 500 кг.