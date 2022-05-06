"Москали — це мерзость". Автор знаменитого мема "Четкий паца из Ровно" уничтожает врагов на Донбассе

"Четкий паца из Ровно" служит в ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Иван Мартынов, известный интернет-сообществу как "Четкий паца из Ровно", уничтожает оккупантов в составе отдельной егерской бригады на Донецком направлении. Об этом рассказали на странице Операции объединенных сил.

Именно его фраза – "це мерзость", сказанная об экономической ситуации в 2014 году, – стала одной из самых популярных мемов. Сейчас Мартынов говорит: "Москали – это мерзость".

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Иван активно участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, затем подписал контракт с ВСУ, где отслужил 5 лет. "Дембель" получился не очень продолжительный — после службы приехал к отцу, три месяца отдохнул и снова пришлось идти на войну.

Он рассказал, как 24 февраля еще сквозь сон услышал летящие российские ракеты.

"Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате", – вспоминает пехотинец 68-й егерской бригады.

После победы "Четкий паца" Иван Мартынов планирует жениться и уехать путешествовать.

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