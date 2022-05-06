"Москалі — це мєрзость". Автор знаменитого мема "Чіткий паца з Рівного" знищує ворогів на Донбасі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Іван Мартинов, відомий інтернет-спільноті як "Чоткий паца з Рівного", знищує окупантів у складі окремої єгерської бригади на Донецькому напрямі. Про це розповіли на сторінці Операції об'єднаних сил.

Саме його фраза – "це мєрзость", сказана про економічну ситуацію в 2014 році, стала однією з найпопулярніших мемов. Зараз Мартинов каже: "Москалі — це мєрзость".

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Іван брав активну участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт із ЗСУ, де відслужив 5 років. "Дембель" вийшов не дуже тривалий — після служби приїхав до батька, три місяці відпочив і знову довелося йти на війну.

Він розповів, як 24 лютого ще крізь сон почув російські ракети, що летять.

"Подзвонили із сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі кави, але і попити її не встиг — приїхала машина, і ось я вже у військкоматі", – згадує піхотинець 68-ї єгерської бригади.

Після перемоги "Чоткий паца" Іван Мартинов планує одружитися та поїхати подорожувати.

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