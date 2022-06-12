Минобороны РФ похвасталось запуском ракет "Калибр" по Украине (видео)

Ракеты по Тернопольской области оккупанты выпусти из акватории Черного моря / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский фрегат из акватории Черного моря нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по Чорткову. Об этом пишет Интерфакс с ссылкой на Минобороны РФ.

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"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям", – сообщили в военном ведомстве.

По состоянию на данный момент в Чортковской центральной городской больнице в результате ночных ракетных обстрелов находятся 11 человек.

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Всем своевременно предоставлена ​​квалифицированная медицинская помощь. Состояние пациентов средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Все госпитализированы под придирчивым наблюдением врачей.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 12 июня.

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