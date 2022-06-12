Міноборони РФ похвалилося запуском ракет "Калібр" по Україні (відео)

Ракети по Тернопільській області окупанти випустили з акваторії Чорного моря / Фото: Колаж: Сьогодні
Російський фрегат з акваторії Чорного моря завдав удар чотирма крилатими ракетами "Калібр" по Чорткову. Про це пише "Інтерфакс", посилаючись на Міноборони РФ.
"У рамках виконання завдань "спеціальної військової операції" Збройні сили РФ завдали ракетного удару високоточною зброєю морського базування по об'єктах військової інфраструктури ЗСУ. Екіпаж фрегата Чорноморського флоту з акваторії Чорного моря виконав залповий пуск чотирьох крилатих ракет "Калібр" за призначеними наземними цілями", – повідомляють у військовому відомстві РФ.
Станом на цей момент у Чортківській центральній міській лікарні внаслідок нічних ракетних обстрілів перебувають 11 людей.
Усім своєчасно надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан пацієнтів середньої тяжкості, їх життю нічого не загрожує. Усі госпіталізовані під наглядом лікарів.
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