Матери оккупантов начали "штурмовать" российские военкоматы – радиоперехват СБУ

Женщины хотят забрать своих сыновей из войны в Украине. / Фото: РБК, Коллаж: Сегодня

Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в Российской Федерации, чтобы забрать своих сыновей из войны в Украине.

Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины, обнародовав перехваченный разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борге (Забайкальский край).

Реклама

"Для этого не жалеют ни денег, ни связей среди военного руководства РФ", – указали в Службе.

Как сообщается, 36-я отдельная мотострелковая бригада в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевала против Украины.

"Итак, теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих из них стала роковой. Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации. Советует ему не надеяться, что их скоро выведут: "…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками", – сообщили в СБУ.

Кроме этого, женщина перечисляет, у скольких знакомых женщин уже погибли мужчины.

Реклама

Напомним, новый разговор солдата РФ, который перехватила СБУ, свидетельствует о том, что российские генералы превратили войну в собственный пиар, а награды раздают своим родственникам. Это вызывает дополнительное недовольство среди оккупантов, и они угрожают бунтами.

Читайте также: