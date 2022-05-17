Массированные взрывы! Оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области

Оккупанты пускают снаряды в Сумскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать со стороны РФ приграничные населенные пункты Сумской области. Очередные обстрелы зафиксировали утром 17 мая. К сожалению, есть раненые.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивнич".

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Детали

17 мая около 8:45 наблюдатели зафиксировали 5 приходов со стороны России в районе Эсмани.

С 9:30 до 10:00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачев со стороны территории России.

Около 10:10 зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич.

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Потерь среди личного состава и техники нет.

Как рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений. Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри.

Также пострадали многие частные дома. Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный".

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"В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда погибли люди. От сегодняшнего удара по городу, по меньшей мере, пятеро раненых людей", – отметил глава Сумской ОВА.

Оккупанты обстреляли Сумскую область. Фото: Дмитрий Живицкий

Войска РФ ударили из минометов по Сумской области

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. Вечером 14 мая захватчики обстреляли Сумскую область. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую громаду. Около 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет", – рассказал он.

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