Войска РФ ударили из минометов по Сумской области

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что было около 6 выстрелов

Российские войска обстреляли Сумскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. Вечером 14 мая захватчики обстреляли Сумскую область. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Сегодня вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую громаду. Около 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет", – рассказал он.

Оккупанты обстреляли Сумскую область

Оккупанты за час выпустили по Сумской области 20 ракет

Российские оккупанты продолжают хаотично обстреливать приграничные районы Сумской области. Утром россияне выпустили не менее 20 ракет по украинским территориям вблизи границы. Сведений о пострадавших пока нет. Об этом сообщила Госпогранслужба.

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Так, утром 9 мая с территории России Сумскую область дважды обстреляли из РСЗО.

После 9 утра со стороны российского села Елизаветовка прилетело 10 ракет между двумя селами Хотинской поселковой объединенной территориальной громады.

Менее чем через полчаса в поле на Сумщине прилетело еще 10 ракет из России.

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