Оккупанты ударили по Сумской области из тяжелой артиллерии: 20 "прилетов" за полчаса (фото)

В результате есть погибший. Обстрел продолжался в период 06:00-06:30

Оккупанты обстреляли село из артиллерии. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. Утром 12 мая россияне обстреляли со своей территории село Новые Вирки Сумской области. В результате есть один погибший.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Около 20 прилетов из тяжелой артиллерии на территории с. Новые Вирки Сумского района. Обстрел продолжался в период 06:00-06:30, погиб один человек. Дополнительную информацию по разрушениям предоставим позже", – рассказал Живицкий.

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Оккупанты обстреляли Сумскую область. Фото: Дмитрий Живицкий

Оккупанты за час выпустили по Сумской области 20 ракет

Российские оккупанты продолжают хаотично обстреливать приграничные районы Сумской области. Утром россияне выпустили не менее 20 ракет по украинским территориям вблизи границы. Сведений о пострадавших пока нет. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Так, утром 9 мая с территории России Сумскую область дважды обстреляли из РСЗО.

После 9 утра со стороны российского села Елизаветовка прилетело 10 ракет между двумя селами Хотинской поселковой объединенной территориальной громады.

Менее чем через полчаса в поле на Сумщине прилетело еще 10 ракет из России.

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