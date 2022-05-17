Масовані вибухи! Окупанти обстріляли населені пункти Сумської області

Окупанти пускають снаряди у Сумську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати з боку РФ прикордонні населені пункти Сумської області. Вкотре обстріли зафіксували вранці 17 травня. На жаль, є поранені.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

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17 травня близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку рф в районі Есмані.

З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території рф.

Близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

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Втрат серед особового складу та техніки немає.

Як розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині.

Також постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".

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"У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди. Від сьогоднішнього удару по місту, щонайменше п'ятеро поранених людей", – зазначив голова Сумської ОВА.

Окупанти обстріляли Сумську область. Фото: Дмитро Живицький

Війська РФ ударили з мінометів по Сумській області

Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. Увечері 14 травня загарбники обстріляли Сумську область. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Увечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв немає", – розповів він.

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