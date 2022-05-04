"Люди с ума сходят, которые приезжают на ноль" – перехват откровений оккупанта

Оккупанты потеряли более тысячи танков. Фото: коллаж "Сегодня"

Новый перехват разговора оккупанта свидетельствует, что солдаты армии России постепенно сходят с ума, видя те потери, которые они несут в ходе бессмысленной войны против Украины.

Об этом свидетельствует новый перехват разговоров оккупантов, который опубликовала СБУ.

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Как сходят с ума

"Значит, у меня из офицеров никого нету. У меня два 300-х офицера и два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30. Такое очко, блин", – делится своими переживаниями оккупант.

"Вас сюда больше не отправят?" – интересуется собеседник.

"Та х*й знает".

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"Тут нех*й делать!"

"Пацана привезли, ногу отъе*ашило… Дверь, нах*й, прям оторвана у машины, он без ноги лежит... Оно таких денег не стоит", – рассказывает солдат.

"Там, говорят, люди с ума сходят, которые приезжают на ноль. Сержант с ума сошел".

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"Да, я это слышал".

Обстановка