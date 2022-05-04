"Люди с ума сходят, которые приезжают на ноль" – перехват откровений оккупанта

Оккупанты потеряли более тысячи танков. Фото: коллаж "Сегодня"
Новый перехват разговора оккупанта свидетельствует, что солдаты армии России постепенно сходят с ума, видя те потери, которые они несут в ходе бессмысленной войны против Украины.
Об этом свидетельствует новый перехват разговоров оккупантов, который опубликовала СБУ.
Как сходят с ума
"Значит, у меня из офицеров никого нету. У меня два 300-х офицера и два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30. Такое очко, блин", – делится своими переживаниями оккупант.
"Вас сюда больше не отправят?" – интересуется собеседник.
"Та х*й знает".
"Тут нех*й делать!"
"Пацана привезли, ногу отъе*ашило… Дверь, нах*й, прям оторвана у машины, он без ноги лежит... Оно таких денег не стоит", – рассказывает солдат.
"Там, говорят, люди с ума сходят, которые приезжают на ноль. Сержант с ума сошел".
"Да, я это слышал".
Обстановка
- Из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой следует, что из Мариуполя две недели назад привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200".
- Другой российский захватчик рассказал о массовом отказе идти в новое наступление в Харьковской области. На них не действуют даже угрозы расстрела за неисполнение приказа.
- Российские оккупанты ищут способы сбежать с войны в Украине и готовы даже стрелять в себя илизабивать в тело осколки.