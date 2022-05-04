"Люди божеволіють, які приїжджають на нуль" – перехоплення одкровень окупанта

Окупанти втратили понад тисячу танків. Фото: колаж "Сьогодні"

Нове перехоплення розмови окупанта свідчить, що солдати армії Росії поступово божеволіють, бачачи ті втрати, яких вони зазнають у ході безглуздої війни проти України.

Про це свідчить нове перехоплення розмов окупантів, яке опублікувала СБУ.

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Як божеволіють

"Значить, у мене з офіцерів нікого нема. У мене два 300-х офіцери та два 200-х. Просто з 84 людей залишилося 30. Таке очко, блін", – ділиться своїми переживаннями окупант.

"Вас сюди більше не відправлять?" – цікавиться співрозмовник.

"Та х*й знає".

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"Тут нех*й робити!"

"Пацана привезли, ногу від'їрвало... Двері, нах*й, прямо відірвані у машини, він без ноги лежить... Воно таких грошей не вартує", – розповідає солдат.

"Там, кажуть, люди божеволіють, які приїжджають на нуль. Сержант збожеволів".

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"Так, я це чув".

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