"Копайте себе ямы": ВСУ разгромили оккупантов на аэродроме под Херсоном (фото, видео)

Украинские защитники уничтожили технику оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины уничтожили технику российских военных, которую оккупанты стянули на аэродром в Чернобаевке под Херсоном.

Об этом написал депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Херсон! Помните аэропорт в Чернобаевке? Там больше не взлетят вертолеты рашистов и не поедет их бронетехника. ВСУ жгут! Все разнесли нах*р! Оккупанты, копайте себе ямы и ложитесь ногами вперед. Мы не шутим. У нас посевная на носу", – написал Гончаренко.

Военный эксперт Александр Коваленко в Telegram написал, что местные жители говорят об уничтожении большого количества техники российских оккупантов, в частности вертолетов.

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ВСУ переходят в контрнаступление

Украинские военные на некоторых направлениях перешли в контрнаступление, сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление", – написал Залужный.

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