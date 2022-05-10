Командиры гонят российских военных на убой – перехват СБУ

Военные РФ жалуются на командование / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные все больше возмущаются действиями своих командиров, отправляющих их на убой.

Об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре воюющего на Харьковщине оккупанта с отцом.

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"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-то на диване сидит там, выпивает, наверное", – жалуется отцу военный.

Тот отвечает сыну: "Это нам по телевизору показывают в кино самых красивых, сильных, мощных командиров", и советует "писать нах** отказную".

"Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, наср*ть и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах**, бл*, с такой войнушкой! Я этот маразм слушаю, в голове не укладывается. Плешивый скот нам каждое утро рассказывает о новом оружии, которое Украина увидела и испугалась. Я бы просто харкал в телевизор, если бы ему в рожу это прилетало", – возмущен отец оккупанта.

Перехваты разговоров российских военных