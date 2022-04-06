Ким: Бучанская резня изменила отношение жителей Николаева к русским

Виталий Ким прокомментировал зверства российских оккупантов в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаеве ненависть местных жителей к военным РФ выросла после Бучанской резни.
Об этом рассказал в Facebook глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Ким поделился впечатлениями от общения с жителями города и области. По словам главы ОВА, недавно был задержан мужчина по подозрению в предательстве:
"Суду еще предстоит доказать вину предателя... Люди, которые считают, что он наводил на объект, и погибли их близкие, очень категорично настроены, готовы до суда что-то с ним сделать плохое".
Как отметил Ким, "у нас же город корабелов, довольно жесткие ребята здесь".
"Настроения по поводу русских после Бучи, после этих зверств совсем другие. Сейчас совсем по-другому смотрят на ситуацию, что будет происходить при прямых столкновениях", – сказал он.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах Киевской области.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей – тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих белые повязки, что указывает на то, что люди были безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, среди них подростки.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.