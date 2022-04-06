Ким: Бучанская резня изменила отношение жителей Николаева к русским

Виталий Ким прокомментировал зверства российских оккупантов в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве ненависть местных жителей к военным РФ выросла после Бучанской резни.

Об этом рассказал в Facebook глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Ким поделился впечатлениями от общения с жителями города и области. По словам главы ОВА, недавно был задержан мужчина по подозрению в предательстве:

"Суду еще предстоит доказать вину предателя... Люди, которые считают, что он наводил на объект, и погибли их близкие, очень категорично настроены, готовы до суда что-то с ним сделать плохое".

Как отметил Ким, "у нас же город корабелов, довольно жесткие ребята здесь".

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"Настроения по поводу русских после Бучи, после этих зверств совсем другие. Сейчас совсем по-другому смотрят на ситуацию, что будет происходить при прямых столкновениях", – сказал он.

Зверства российских оккупантов под Киевом