Кім: Бучанська різанина змінила ставлення жителів Миколаєва до росіян

Віталій Кім прокоментував звірства російських окупантів у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні
У Миколаєві ненависть місцевих жителів до військових РФ зросла після Бучанської різанини.
Про це розповів у Facebook голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Кім поділився враженнями від спілкування з жителями міста та області. За словами голови ОВА, нещодавно був затриманий чоловік за підозрою у зраді:
"Суду ще належить довести провину зрадника... Люди, які вважають, що він наводив на об'єкт, і загинули їхні близькі, дуже категорично настроєні, готові до суду щось із ним зробити погане".
Як зазначив Кім, "у нас же місто корабелів, досить суворі хлопці тут".
"Настрої з приводу росіян після Бучі, після цих звірств зовсім інші. Тепер зовсім по-іншому дивляться на ситуацію, що відбуватиметься під час прямих зіткнень", – сказав він.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців в окупованих населених пунктах Київської області.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів – тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох білі пов'язки, що свідчить про те, що люди були беззбройні.
- У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, серед них є підлітки.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.