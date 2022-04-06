"Как фашисты!". ВСУ показали, во что оккупанты превратили села под Броварами

Оккупанты разгромили села под Броварами / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные бомбили и грабили украинцев не только в селах на Ирпенском направлении, но и под Броварами. ВСУ уже зашли в села этого района и показали, что там сотворили путинские войска.

Видео опубликовали в Генштабе ВСУ.

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"Освобожденные села Броварского района. 5 апреля 2022 года. Сожженные школы, разбитые магазины и автомобили, ограбленные банкоматы", – написали в Генштабе.

На записи видно, что банкомат буквально выдернули из стены – вероятно, оккупанты пытались достать из него деньги.

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Житель села Шевченково Александр рассказал, что военные на танке и БТРах заехали в первый день войны. Оккупанты направляли автоматы и стреляли куда угодно.

"В первый день сюда заехал первый танк, их человек восемь шло по дороге. И семь БТРов было. Меня Толя затащил к себе во двор. В доме были три раза, приходили сюда: "Открой шкаф, я тебе сказал!" Стоит, как фашист", - сказал Александр.

Оккупанты у всех спрашивали, есть ли оружие и искали его в домах и сараях. Местные отвечали, что безоружные.

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