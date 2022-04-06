"Как фашисты!". ВСУ показали, во что оккупанты превратили села под Броварами

Оккупанты разгромили села под Броварами / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные бомбили и грабили украинцев не только в селах на Ирпенском направлении, но и под Броварами. ВСУ уже зашли в села этого района и показали, что там сотворили путинские войска.
Видео опубликовали в Генштабе ВСУ.
"Освобожденные села Броварского района. 5 апреля 2022 года. Сожженные школы, разбитые магазины и автомобили, ограбленные банкоматы", – написали в Генштабе.
На записи видно, что банкомат буквально выдернули из стены – вероятно, оккупанты пытались достать из него деньги.
Житель села Шевченково Александр рассказал, что военные на танке и БТРах заехали в первый день войны. Оккупанты направляли автоматы и стреляли куда угодно.
"В первый день сюда заехал первый танк, их человек восемь шло по дороге. И семь БТРов было. Меня Толя затащил к себе во двор. В доме были три раза, приходили сюда: "Открой шкаф, я тебе сказал!" Стоит, как фашист", - сказал Александр.
Оккупанты у всех спрашивали, есть ли оружие и искали его в домах и сараях. Местные отвечали, что безоружные.
Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей – тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих белые повязки, что указывает на то, что люди были безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, среди них подростки.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- В Буче российские оккупанты пытались сжечь тела шести убитых мирных жителей. Уже начато расследование.