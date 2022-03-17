Из-за войны в Украине погибло более сотни детей: данные от Офиса генпрокурора

Более 200 детей погибли или пострадали из-за действий рф / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине 108 детей погибли из-за вооруженной агрессии россии, еще более 120 ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Больше всего пострадало детей в Киевской области – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14, Херсонской – 10.
В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью.
Больше всего повреждено в Донецкой области – 119, Харьковской – 77, Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21 и г. Киеве – 24.
Также обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.
"Вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетные удары по мирным жителям, в том числе детям, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отмечают, что эти данные не являются окончательными из-за отсутствия возможности осмотреть объекты в местах, где ведутся активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.
Война в Украине 17 марта
- Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на украинской земле нашли свою смерть 15 тысяч военных России. Сейчас оккупанты избегают ближних боев, а удары наносят с воздуха.
- Противник продолжает атаковать Украину. Враг в полной мере не достиг ни одной стратегической цели наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- Враг оккупировал около 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтоб распространять российскую пропаганду и фейки.
- Командиры армии агрессора бегут, оставляя солдат без еды и оружия: об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта с родителями.