Через війну в Україні загинуло більше сотні дітей: дані від Офісу генпрокурора

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В Україні 108 дітей загинуло через збройну агресію росії, ще понад 120 поранено. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.
Найбільше постраждало дітей у Київській області — 52, Харківській — 34, Донецькій — 25,Чернігівській — 24, Миколаївський — 20, Житомирській — 15, Сумській — 14, Херсонській — 10.
Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю.
Найбільше пошкоджено у Донецькій області — 119, Харківській — 77, Миколаївській — 30, Сумській — 28,Київській — 35, Херсонській — 21 та м. Києві — 24.
Також обстріляно понад 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, серед них центри для дітей-інвалідів.
"Збройні сили РФ продовжують завдавати ракетних ударів по мирних мешканцях, у тому числі дітях, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права", — говориться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора зазначають, що ці дані не є остаточними через відсутність можливості оглянути об'єкти в місцях, де ведуться активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.
Війна в Україні 17 березня
- Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч військових Росії. Наразі окупанти уникають ближніх боїв, а удари завдають з повітря.
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досягнув жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київщиною.
- Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там вже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
- Командири армії агресора втікають, залишаючи солдатів без їжі та зброї: про це йдеться у перехопленій розмові окупанта з батьками.