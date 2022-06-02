Гайдай сообщил о контратаках ВСУ в Северодонецке. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки россиянам не удалось добиться успехов в Северодонецке. В то же время украинские военные осуществляли контратаки. Они смогли сдвинуть оккупационные войска на нескольких улицах.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

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Он отметил, что ситуация в области остается сложной, а российская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям – со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи, Белогоровки.

"Сейчас лучшая для них цель – Северодонецк, но за ночь успехов по Северодонецку не было. Они контролируют большую часть города. Вчера наши парни делали контратаки, на нескольких улицах города врага подвинули", – сообщил Гайдай.

Глава Луганской области заверил, что с находящимися в бомбоубежищах украинцами есть связь. Также они снабжены всем необходимым.

Чем рискует Россия в боях за Северодонецк

Россия на Донбассе в районе Северодонецка добилась больших локальных успехов, чем раньше, за счет сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Однако это вынуждает Россию рисковать в других местах на оккупированных территориях. В частности, меньшее внимание уделяется Херсонской области, где ВСУ проводят контрнаступление.

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В Минобороны Великобритании отметили, что продолжаются сильные обстрелы и идут уличные бои в окрестностях Северодонецка.

В то же время политическая цель России, вероятно, состоит в том, чтобы полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей.

"Для этого России необходимо обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепро-Донецк", – заявили в разведке.

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