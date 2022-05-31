Разведка Британии объяснила, чем рискует Россия в боях за Северодонецк

Оккупанты бросили все силы на захват ключевого для них города в Луганской области

В Северодонецке продолжаются уличные бои и обстрелы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия на Донбассе в районе Северодонецка добилась больших локальных успехов, чем раньше, за счет сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Однако это вынуждает Россию идти на риск в других местах на оккупированных территориях.

Об этом заявила разведка Великобритании.

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В Минобороны Британии отметили, что продолжаются сильные обстрелы, вероятно, идут уличные бои на окраинах Северодонецка.

В то же время, политическая цель России, вероятно, состоит в том, чтобы полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей.

"Для этого России необходимо обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк", – заявили в разведке.

Кроме того, отмечается, что захват Россией Лимана поддерживает ее основные оперативные усилия, которыми, вероятно, остается окружение Северодонецка и закрытие котла вокруг украинских сил в Луганской области.

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Ситуация в Северодонецке

По состоянию на утро 31 мая, часть города контролируется россиянами. Однако свободно продвигаться по городу они не могут – ВСУ еще остаются в населенном пункте.

Основные усилия сейчас россияне сосредоточивают на установлении полного контроля над Северодонецком. Также враг планирует операцию по зачистке территории окрестных сел.

Раненых волонтеров удалось вывезти из Северодонецка. Однако с пропавшими врачами из обстрелянной "скорой" нет связи уже третьи сутки. Гуманитарные грузы доставляются только в Лисичанск и громаду Горского.

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Установить точное количество жертв в городе за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики, уже невозможно.

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