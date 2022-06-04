"Гауляйтеру" из Чернобаевской громады объявили о подозрении: сколько ему светит

Турулеву светит 10 лет тюрьмы / Фото: Коллаж: Сегодня

"главе" Чернобаевской общины в Херсонской области объявили о подозрении Юрию Турулеву объявили о подозрении в коллаборационизме. Об этом Telegram-канале сообщил пресс-центр СБУ.

Что инкриминируют Турулеву

"Мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность так называемого "главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области". Гауляйтер не просто является сторонником "русского мира", но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжается коммунальным имуществом", – говорится в сообщении СБУ.

По информации СБУ, Турулеву объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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