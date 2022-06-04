"Гауляйтеру" з Чорнобаївської громади оголосили про підозру: скільки йому світить

Турульову світить 10 років ув'язнення / Фото: Колаж: Сьогодні

"голові" Чорнобаївської громади на Херсонщині оголосили про підозру Юрію Турульову оголосили про підозру в колабораціонізмі. Про це Telegram-каналі повідомив прес-центр СБУ.

Що інкримінують Турулєву

"Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади і вступив на посаду так званої "глави адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області". Гауляйтер не просто є прихильником "російського світу", а й займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів і незаконно розпоряджається" , – йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією СБУ, Турулєву оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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