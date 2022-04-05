Ее фото облетело весь мир. Убитую оккупантами в Буче женщину узнали по красному маникюру

В Буче узнали погибшую женщину из снимка с красным маникюром. / Фото: Коллаж: Сегодня
Горожане узнали погибшую жительницу Бучи по ярко-красному маникюру, фото которого облетело весь мир. Ею оказалась Ирина, которая за день до начала войны посещала местную визажистку.
Об этом сообщила бучанская визажистка Анастасия Субачева в Facebook.
Девушка рассказала, что погибшая оказалась ее клиенткой, которая ходила на уроки "макияжа для себя".
"Сегодня я посвящаю этот вечер воспоминаниям о невероятной Ирине, которая своей жаждой жизни, силами, энергией и добротой покорила меня всю. 23.02 на прощание она обнимала меня и просила беречь здоровье, говорила, какой я прекрасный человек. Она была знахаркой, она почувствовала меня и мои боли. Как больно, что я не почувствовала ее боль", – написала Анастасия.
Визажистка вспоминает, как женщина усердно училась и как любила жизнь:
"Приходя на урок, рассказывала, как ее макияжи оценили новые поклонники и как прекрасно она себя чувствует сейчас! Она собиралась на концерт Поляковой, завела инстаграм и выкладывала туда все свои фантастические события и радости. Она держала меня за руку и говорила: "Доню, я на старости лет наконец-то поняла самое главное – надо любить себя и жить для себя! И наконец я буду жить, как я хочу!".. Ирина, вечная память вам, ангелы с вами".
Жительница Бучи Ирина. Фото: Анастасия Субачева
История фото с красным маникюром
После освобождения Бучи от российских оккупантов на улицах города нашли тела погибших мирных жителей. В Сети начали появляться ужасные фото, которые очень быстро облетели весь мир.
Одним из таких снимков было фото руки погибшей женщины с алым маникюром, опубликованное 3 апреля. Именно по нему и опознали погибшую бучанку Ирину.
Погибшая в Буче женщина. Фото: Михаил Подоляк/Twitter
Как погибла женщина
Свидетель зверств российских оккупантов в Буче Максим Кривцов рассказал о смерти женщины, фотографии тела которой обошли все мировые СМИ. Воспоминаниями он поделился в Facebook.
"К посту приближалась женщина на велосипеде. На ней была короткая, синяя роба "Эпицентра". Ехала быстро. Не остановилась. Она пересекла перекресток двух улиц. Пустых и тихих, как на сочельник. Ее расстреляли из кпвт. Выпустили очередь. Велосипед и женщина исчезли в пыли дыма и пыли", – написал он.
По словам Кривцова, ее тело пролежало около месяца на пустой улице.
"Ее ногти, накрашенные красным лаком, были видны с небес", – добавил Кривцов.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотично разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пытку, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.