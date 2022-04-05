Ее фото облетело весь мир. Убитую оккупантами в Буче женщину узнали по красному маникюру

В Буче узнали погибшую женщину из снимка с красным маникюром. / Фото: Коллаж: Сегодня

Горожане узнали погибшую жительницу Бучи по ярко-красному маникюру, фото которого облетело весь мир. Ею оказалась Ирина, которая за день до начала войны посещала местную визажистку.

Об этом сообщила бучанская визажистка Анастасия Субачева в Facebook.

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Девушка рассказала, что погибшая оказалась ее клиенткой, которая ходила на уроки "макияжа для себя".

"Сегодня я посвящаю этот вечер воспоминаниям о невероятной Ирине, которая своей жаждой жизни, силами, энергией и добротой покорила меня всю. 23.02 на прощание она обнимала меня и просила беречь здоровье, говорила, какой я прекрасный человек. Она была знахаркой, она почувствовала меня и мои боли. Как больно, что я не почувствовала ее боль", – написала Анастасия.

Визажистка вспоминает, как женщина усердно училась и как любила жизнь:

"Приходя на урок, рассказывала, как ее макияжи оценили новые поклонники и как прекрасно она себя чувствует сейчас! Она собиралась на концерт Поляковой, завела инстаграм и выкладывала туда все свои фантастические события и радости. Она держала меня за руку и говорила: "Доню, я на старости лет наконец-то поняла самое главное – надо любить себя и жить для себя! И наконец я буду жить, как я хочу!".. Ирина, вечная память вам, ангелы с вами".

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Жительница Бучи Ирина. Фото: Анастасия Субачева

История фото с красным маникюром

После освобождения Бучи от российских оккупантов на улицах города нашли тела погибших мирных жителей. В Сети начали появляться ужасные фото, которые очень быстро облетели весь мир.

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Одним из таких снимков было фото руки погибшей женщины с алым маникюром, опубликованное 3 апреля. Именно по нему и опознали погибшую бучанку Ирину.

Погибшая в Буче женщина. Фото: Михаил Подоляк/Twitter

Как погибла женщина

Свидетель зверств российских оккупантов в Буче Максим Кривцов рассказал о смерти женщины, фотографии тела которой обошли все мировые СМИ. Воспоминаниями он поделился в Facebook.

"К посту приближалась женщина на велосипеде. На ней была короткая, синяя роба "Эпицентра". Ехала быстро. Не остановилась. Она пересекла перекресток двух улиц. Пустых и тихих, как на сочельник. Ее расстреляли из кпвт. Выпустили очередь. Велосипед и женщина исчезли в пыли дыма и пыли", – написал он.

По словам Кривцова, ее тело пролежало около месяца на пустой улице.

"Ее ногти, накрашенные красным лаком, были видны с небес", – добавил Кривцов.

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