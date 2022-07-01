Диплом тому, кто выживет: выпускников вузов в Донецке отправляют на войну (видео)

В академии почему-то возмутились такой перспективой / Коллаж "Сегодня"

В фейковых образованиях "Л/ДНР" отправили на фронт умирать уже всех, кого могли и теперь взялись за выпускников силовых вузов. Стало известно, что собрались отправлять на войну выпускников и даже слушателей первых курсов академии "МВД ДНР", среди которых много девушек.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Что известно

Сообщается, что выпускников академии "МВД ДНР" в Донецке без документов собрались увозить на фронт. Родители пришли в академию, чтобы противостоять таким действиям.

Вместо диалога их встретили представители вооруженной охраны "академии", которые начали угрожать детям и их родителям оружием.

Также в сеть попало фото рабочей тетради командира 1-го особого батальона сепаратистов, в которой указано, чем будут заниматься призванные курсанты на передовой.

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"Первый и второй курсы отправятся на охрану складов и т.д. Курсантам старших курсов не повезло: они записаны как "мясо"", – пишет InformNapalm.

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