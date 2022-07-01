Диплом тому, хто виживе: випускників вишів у Донецьку відправляють на війну (відео)

В академії чомусь обурилися такою перспективою / Колаж "Сьогодні"
У фейкових утвореннях "Л/ДНР" відправили на фронт вмирати вже всіх, кого могли і тепер взялися за випускників силових вишів. Стало відомо, що зібралися відправляти на війну випускників і навіть слухачів перших курсів академії "МВС ДНР", серед яких багато дівчат.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Що відомо
Повідомляється, що випускників академії "МВС ДНР" у Донецьку без документів зібралися відвезти на фронт. Батьки прийшли до академії, щоб протистояти таким діям.
Замість діалогу їх зустріли представники озброєної охорони "академії", які почали погрожувати дітям та їхнім батькам зброєю.
Також в Мережу потрапило фото робочого зошита командира 1-го особливого батальйону сепаратистів, в якому зазначено, чим займатимуться курсанти на передовій.
"Перший і другий курси вирушать на охорону складів тощо. Курсантам старших курсів не пощастило: вони записані як м'ясо", – пише InformNapalm.
Обстановка
- Один із полонених загарбників розповів СБУ, що російські окупанти примусово забрали на війну майже всіх чоловіків із квазі-республік.
- Мобілізований з "ДНР" разом із підрозділом та його керівництвом наприкінці травня мали намір піти з позицій. Виявилось, що їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження.
- Раніше випускників російських вищих навчальних закладів схотіли відправити на війну. Чомусь збунтувалися молоді медики, яких дбайливий російський уряд вирішив направити на роботу у невизнане формування "ЛНР".
- Загарбники намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб тікати з війни проти України. Найвразливіші відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на своє весілля.