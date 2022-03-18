Десантники уничтожили вражескую технику вместе с личным составом (фото)

Враг несет потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили военную технику российских оккупантов вместе с экипажем. Фото опубликованы на странице в Facebook украинских военных.





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"Вражеская техника уничтожена вместе с личным составом! Десант работает! Смерть врагам!" – говорится в подписи к фото.

Потери оккупантов

С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 14 200 человек личного состава. За прошлые сутки, 17 марта, ВСУ уничтожили 51 единицу военной техники РФ.

Российские военные несут потери как во время боев с ВСУ, так и по собственной вине – некоторые солдаты даже ранят себя, чтобы попасть в больницу и не воевать.

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Наши защитники ликвидировали заместителя командира авиационного полка оккупантов подполковника Олега Червова. Его зарыли 16 марта в российском Воронеже.

За три недели войны в Украине убито больше российских солдат, чем погибло американцев в Ираке и Афганистане за 20 лет.

Также сообщалось, что мобилизованный из "Укрпочты" капитан сбил российский самолет, который бомбил Чернигов.