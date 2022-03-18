Десантники знищили ворожу техніку разом з особовим складом (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади знищили військову техніку російських окупантів разом з екіпажем. Фото опубліковані на сторінці Facebook українських військових.





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"Ворожа техніка знищена разом з особовим складом! Десант працює! Смерть ворогам!" – йдеться у підписі до фото.

Втрати окупантів

З початку війни РФ проти України окупанти втратили величезну кількість техніки та близько 14 200 чоловік особового складу. Минулої доби, 17 березня, ЗСУ знищили 51 одиницю військової техніки РФ.

Російські військові зазнають втрат як під час боїв із ЗСУ, так і з власної вини – деякі солдати навіть ранять себе, щоб потрапити до лікарні й не воювати.

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Наші захисники ліквідували заступника командира авіаційного полку окупантів підполковника Олега Червова. Його зарили 16 березня у російському Воронежі.

За три тижні війни в Україні вбито більше російських солдатів, ніж загинуло американців в Іраку та Афганістані за 20 років.

Також повідомляли, що мобілізований з "Укрпошти" капітан збив російський літак, який бомбардував Чернігів.