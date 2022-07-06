Британская разведка рассекретила план РФ по Донбассу

Названа следующая цель оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные вероятно будут пытаться штурмовать Славянск. Военные РФ из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от города.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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"Учитывая, что город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс", – говорится в сообщении.

По информации разведки, за последнюю неделю российская армия, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев.

Ранее мы рассказывали, что город Славянск на Донбассе после захвата Северодонецка стал одной из главных целей для российских оккупантов. Войска РФ предпринимают попытки наступления на Славянском направлении и бьют из артиллерии по жилым кварталам города.

Ситуация в Славянске