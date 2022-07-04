В Славянске оккупанты накрыли огнем французских журналистов (видео)

Корреспонденты снимали сюжет о работе украинских спасателей в Донецкой области

Журналисты в Славянске едва не пострадали. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналисты французского телеканала "France 24" попали под обстрел в Славянске 3 июля. В это время корреспонденты снимали сюжет. К счастью, никто не пострадал.

Об этом стало известно на YouTube-канале FRANCE 24.

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ГСЧС рассказала, что работа журналистов французского телеканала "France 24" об украинских спасателях в Донецкой области была прервана обстрелом оккупантов.

Жители города пришли за водой, подвезенной спасателями, но начался обстрел. Моменты "прилетов" зафиксировали на видео.

По словам журналистов, с захватом Лисичанска российская армия сосредоточится на остальной части Донбасса и городах Краматорск и Славянск.

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Оккупанты обстреляли из РСЗО Краматорск и Славянск

Российские оккупанты 3 июля обстрелялииз реактивных систем залпового огня города Славянск и Краматорск Донецкой области. В результате обстрелов много убитых и раненых.

"Самый большой обстрел Славянска за последнее время. До 15 пожаров, а также большое количество раненых и убитых", – сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

Спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко сообщила сайту "Суспільне", что в результате обстрелов Славянска по меньшей мере шесть погибших и 15 раненых.

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Также, по ее словам, военные РФ нанесли три ракетных удара по Краматорску: уничтожена гостиница и повреждена дорога в жилом массиве.

В свою очередь мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал о ситуации в городе:

"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и лупят по мирному населению. Предварительно, без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба. Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!"

Ранее мы рассказывали, что город Славянск на Донбассе после захвата Северодонецка стал одной из главных целей для российских оккупантов. Войска РФ предпринимают попытки наступления на Славянском направлении и бьют из артиллерии по жилым кварталам города.