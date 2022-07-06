Британська розвідка розсекретила план РФ щодо Донбасу

Названо наступну мету окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, ймовірно, намагатимуться штурмувати місто Слов'янськ на Донеччині. Військові РФ із Східної та Західної груп військ зараз, ймовірно, перебувають приблизно за 16 км на північ від міста.

Про це говориться у щоденному звіті британської розвідки.

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"З огляду на те, що місто також перебуває під загрозою з боку Центральної та Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, за останній тиждень російська армія, ймовірно, просунулась ще на 5 км головною дорогою E40 від Ізюма, зіткнувшись із надзвичайно рішучим опором українців.

Раніше ми розповідали, що Слов'янськ після захоплення Сєвєродонецька став одним із головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямі та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста.

Ситуація у Слов'янську