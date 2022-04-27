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Генштаб: ВСУ ликвидировали 22400 военнослужащих РФ

27 апреля, 11:36
За два месяца оккупанты потеряли 186 самолетов, 73 средства ПВО и др.

Оккупанты несут потери на территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Генштабе обнародовали новые данные потерь россиян с момента вторжения на территорию суверенного государства Украина. За два месяца оккупанты потеряли более 22 тысяч 400 воинов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составили:

  • личного состава около 22400 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 939 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин/APV ‒ 2342 (+34) ед,
  • артиллерийских систем – 421 (+5) ед,
  • РСЗО — 149 (+0) ед,
  • средства ПВО — 71 (+2) ед,
  • самолетов – 185 (+1) ед,
  • вертолетов – 155 (+1) ед,
  • автомобильной техники — 1666 (+23) ед,
  • корабли /катера- 8 (+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2).
  • специальная техника – 31 (+0).
  • пусковые установки ОТРК – 4(+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.

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